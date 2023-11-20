شكرا لقرائتكم خبر عن قفة وحسام حسن على رادار المصري لتعويض رحيل مروان حمدي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع النادي المصري أكثر من مهاجم تحت الميكروسكوب خلال الفترة الحالية، وذلك لتحديد البديل المناسب لمروان حمدى لاعب الفريق، والذى من المقرر أن يرحل عن الفريق البورسعيدي في يناير المقبل بعد تلقيه عدة عروض محلية.

وقرر النادي المصري عرض مروان حمدي للبيع بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بذلك السلوك خلال عملية استبداله، في اللقاء الذي خسره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودخل كل من أحمد أمين قفة مهاجم إنبي، وحسام حسن مهاجم سموحة، دائرة اهتمامات النادى المصري، لتحديد البديل المناسب لمروان حمدي بعد رحيله عن النادي.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لاستئناف تدريباته اليوم، الاثنين، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد العودة من معسكر بورسعيد.

واختتم المصري السبت الماضي تدريباته بمعسكره بمدينة بورسعيد، وذلك قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف الاستعدادات قبل عودة الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.