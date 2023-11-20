شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع الأهداف المسجلة بالرأس فى أول 6 جولات بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس، عبر موقع إكس، فيديو لجميع الأهداف التي تم تسجيلها بالرأس خلال منافسات أول 6 جولات من عمر مسابقة دوري Nile.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جدول ترتيب دوري Nile، ويليه فريق بيراميدز الذي يُقاسمه الصدارة، برصيد 13 نقطة لكل منهما، وفي المركز الثالث مودرن فيوتشر برصيد 12 نقطة.