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شاهد.. جميع الأهداف المسجلة بالرأس فى أول 6 جولات بدوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس، عبر موقع إكس، فيديو لجميع الأهداف التي تم تسجيلها بالرأس خلال منافسات أول 6 جولات من عمر مسابقة دوري Nile.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جدول ترتيب دوري Nile، ويليه فريق بيراميدز الذي يُقاسمه الصدارة، برصيد 13 نقطة لكل منهما،  وفي المركز الثالث مودرن فيوتشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر، أن تبدأ مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، في يوم 28 من الشهر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، ومباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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