شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع الأهداف المسجلة بالرأس فى أول 6 جولات بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس، عبر موقع إكس، فيديو لجميع الأهداف التي تم تسجيلها بالرأس خلال منافسات أول 6 جولات من عمر مسابقة دوري Nile.
ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جدول ترتيب دوري Nile، ويليه فريق بيراميدز الذي يُقاسمه الصدارة، برصيد 13 نقطة لكل منهما، وفي المركز الثالث مودرن فيوتشر برصيد 12 نقطة.
ومن المقرر، أن تبدأ مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، في يوم 28 من الشهر الجاري بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، ومباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز