شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة: التجارب تحسم مشاركة كرم جابر فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد المصارعة على طلب كرم جابر لاعب المنتخب السابق بالعودة والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام فى مصر مارس المقبل.

من جانبه قال محمد محمود، نائب رئيس اتحاد المصارعة، إن كرم جابر قيمة وقامة كبيرة في الوسط الرياضى عامة و لمصارعة خاصة، وسيتم إقامة تجارب للمقارنة بينه وبين محمد جبر لاعب المنتخب والذى يلعب في نفس وزن كرم جابر، على أن تحسم التجارب اللاعب الذى سيشارك في منافسات البطولة الأفريقية .

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن مستوى كرم جابر في التجارب هو الفيصل في حسم مشاركته بالبطولة من عدمه، فاللاعب الذى يفوز هو الذى سيشارك.

يذكر أن اللجنة الأولمبية طلبت من اتحاد المصارعة وضع خطة بعد قرار عودة كرم جابر، لإعداده و تأهيله للمشاركة في البطولات، وهو ما يعكف اتحاد المصارعة عليه في الفترة الحالية .

ويخوض كرم جابر تدريباته في الفترة الحالية بالمركز الاولمبى ، استعدادا لحسم مصيره سواء بالمشاركة في البطولة الأفريقية من عدمه وفقا لما تحسمه تجاربه مع اللاعب الذى يلعب في نفس وزنه بالمنتخب.