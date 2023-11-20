شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تقريراً عن إصابة حسام عبد المجيد مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى، من الجهاز الطبى إعداد تقرير عن الإصابة التى تعرض لها حسام عبد المجيد لاعب الفريق بعد إصابته مع المنتخب الأولمبى فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتواصل الجهاز الطبي مع اللاعب، وكذلك المنتخب الأولمبى، لمعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة.

وكان مران المنتخب الاولمبى أمس قد شهد إصابة حسام عبد المجيد لاعب الزمالك فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجرى له الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتسببت الإصابة فى كسر فى عظمة الأنف وإعوجاج وتم عمل العملية وإعادة العظمة لوضعها الطبيعى ويحتاج 3 أسابيع للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية وخلال شهر يشارك فى المباريات مرة أخرى".

ووفقا لتصريحات طبيب المنتخب، فإن حسام عبد المجيد يغيب عن صفوف الزمالك خلال 9 مباريات قادمة يخوضها الفريق الأبيض خلال الشهر المقبل الذى سيخضع خلاله اللاعب لبرنامج علاجى للشفاء.

المباريات المقرر أن يغيب حسام عبد المجيد عن المشاركة مع الزمالك فيها خلال شهر الإصابة هي مباراة أبو سليم الليبى، وسوار الغينى، ومباراتى ساجرادا في الأنجولى بالكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى مباريات فيوتشر وفاركو والاتحاد السكندرى والمصرى والداخلية بالدورى.

وبالتالي من المقرر أن تكون مباراة الزمالك وسيراميكا في الدورى يوم 2 يناير هي أول ظهور لحسام عبد المجيد مع الفريق حال اكتمال شفائه وفقا للبرنامج الطبى المحدد للاعب.