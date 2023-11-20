شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتقد خدمات رجب نبيل أمام البنك الأهلى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، خدمات رجب نبيل مدافع الفريق أمام البنك الأهلى في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى Nile، بسبب الإيقاف.

وحصل رجب نبيل مدافع سيراميكا على إنذارين وكارت أحمر خلال مباراة فريقه الماضية أمام الأهلى، ليتم إيقافه عن مواجهة البنك الأهلى المقبل.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز فريق سيراميكا خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة العروض الرائعة التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم والسعى للتقدم في الترتيب.

بدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.