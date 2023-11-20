اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 20 / 11 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مواجهة سيراليون بتصفيات المونديال، والزمالك يترقب وصول عرض الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مواجهة سيراليون بتصفيات المونديال.. صور

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

"مستقرة وحرجة".. آخر تطورات حالة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى يمر بأزمة صحية مفاجئة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حالة العامري فاروق مستقرة وحرجة، مفيش حاجة خطر، بس التحسن ضئيل، والكل يلتف حوله بالدعاء، أحيانا أذهب للمستشفى للاطمئنان عليه وأحيانا نتصل هاتفياً بأشقائه منعاً للزحام".

الزمالك يترقب وصول عرض الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول عرض رسمي من نادى الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد تصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب لجريدة "اليوم" ، وتأكيده تلقى اللاعب عرضاً من الاتفاق السعودى لضمه.

الأهلي يبحث عن مهاجم سوبر فى دورى المحترفين قبل الميركاتو الشتوى

بدأ مسئولو النادي الأهلي تغيير سياستهم التعاقدية للبحث عن ضالتهم فى رحلة التعاقد مع مهاجم مميز، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال التنقيب عن مهاجم سوبر فى دوري المحترفين، مع عدم وجود مهاجم مميز في الدوري الممتاز، وعدم وجود إجماع على كل الأسماء المرشحة من المهاجمين المحليين الذين يلعبون لأندية الدوري الممتاز.

الزمالك يؤجل حسم الصفقات الشتوية لحين سداد مستحقات اللاعبين

يؤجل مسئولو نادى الزمالك حسم أي صفقات الفترة الحالية لضمهما لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية التى ستنطلق فى أول يناير المقبل، ويركز مجلس إدارة القلعة البيضاء فى الوقت الحالي على حل أزمة إيقاف القيد أولاً، ثم سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لفرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا