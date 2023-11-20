7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 20 / 11 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مواجهة سيراليون بتصفيات المونديال، والزمالك يترقب وصول عرض الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح.
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد مواجهة سيراليون بتصفيات المونديال.. صور
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.
"مستقرة وحرجة".. آخر تطورات حالة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى
كشف الإعلامى أحمد شوبير عن آخر تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى يمر بأزمة صحية مفاجئة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حالة العامري فاروق مستقرة وحرجة، مفيش حاجة خطر، بس التحسن ضئيل، والكل يلتف حوله بالدعاء، أحيانا أذهب للمستشفى للاطمئنان عليه وأحيانا نتصل هاتفياً بأشقائه منعاً للزحام".
يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول عرض رسمي من نادى الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد تصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب لجريدة "اليوم" السعودية، وتأكيده تلقى اللاعب عرضاً من الاتفاق السعودى لضمه.
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