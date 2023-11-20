7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول عرض رسمي من نادى الاتفاق السعودى لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد تصريحات سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب لجريدة "اليوم" السعودية، وتأكيده تلقى اللاعب عرضاً من الاتفاق السعودى لضمه.

الأهلي يبحث عن مهاجم سوبر فى دورى المحترفين قبل الميركاتو الشتوى

بدأ مسئولو النادي الأهلي تغيير سياستهم التعاقدية للبحث عن ضالتهم فى رحلة التعاقد مع مهاجم مميز، لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال التنقيب عن مهاجم سوبر فى دوري المحترفين، مع عدم وجود مهاجم مميز في الدوري الممتاز، وعدم وجود إجماع على كل الأسماء المرشحة من المهاجمين المحليين الذين يلعبون لأندية الدوري الممتاز.