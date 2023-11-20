شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: لا يوجد قرار باستبعاد حامد وعاشور والشحات من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من الانضمام لقائمة كأس الأمم الأفريقية مازال لم يتم حسمه حتى الآن.
وقال غرابة فى تصريحات إذاعية، "الأمر جاء سريعًا وأبلغنا اللاعبين عقب مباراة جيبوتي، والكل التزم وامتثل للقرار، وفيتوريا مدرب محترم، ويأخذ قرارته بناءً على أفكاره، ولم يتم أى حديث وقت الأزمة عن اعتذار اللاعبين".
وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية، قال غرابة، "لا يوجد قرار بذلك وكل شىء وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذار اللاعبين".
وأضاف مدير المنتخب، "اللاعبون أذكياء، وكانوا يعلمون بعد الموقف عقب المباراة أن قرار روي فيتوريا هو الاستبعاد من المعسكر، وعقد معى جلسة سريعة عقب مواجهة جيبوتي، وأبلغني بقراره"، مشيرا إلى أن "القرار تم إبلاغه للثلاثي وتم الالتزام بالأمر، وكل ذلك كان فى وقت سريع للغاية، لم يتم طرح وقتها أى أفكار غير ذلك".
وأوضح محمد غرابة أن هناك حالة من السعادة بعد الفوز أمام كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وأن هدف الفراعنة هو التأهل للمونديال.
وأضاف، "كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الحالي، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ 6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخري فى المجموعة، ويعطي اللاعبين حماس وحافز، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر".
وتابع، "مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة من مباراة جيبوتي، والسفر كان 8 ساعات، ونجيل صناعي، ولم نتدرب سوي مرة واحدة فقط على الملعب وليس مباراتين، والملعب سيئ، وكان التأمين ليس فى أفضل أحواله، وحدثت مناوشات بسبب التوقيتات، ولكن كل هذه الأمور أعطت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل الفوز".
وحقق المنتخب الوطنى الفوز فى أول مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام جيبوتى وسيراليون.
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