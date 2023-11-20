شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: لا يوجد قرار باستبعاد حامد وعاشور والشحات من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، أن قرار روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة بشأن الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من الانضمام لقائمة كأس الأمم الأفريقية مازال لم يتم حسمه حتى الآن.

وقال غرابة فى تصريحات إذاعية، "الأمر جاء سريعًا وأبلغنا اللاعبين عقب مباراة جيبوتي، والكل التزم وامتثل للقرار، وفيتوريا مدرب محترم، ويأخذ قرارته بناءً على أفكاره، ولم يتم أى حديث وقت الأزمة عن اعتذار اللاعبين".

وعن استبعادهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية، قال غرابة، "لا يوجد قرار بذلك وكل شىء وارد حدوثه، وأتوقع أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتذار اللاعبين".