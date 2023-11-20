شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مشجع فى مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مسئولو الزمالك طالبوا بحضور 50 ألف مشجع فى مباراة أبو سليم باستاد برج العرب، إلا أن الموافقات الأمنية جاءت بحضور 30 ألف مشجع.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، على الاستعداد الجديد لمواجهة أبو سليم الليبى، وقرر حضور اللاعبين قبل موعد التمرين بساعة، ثم خاض التدريبات على فترتين "صباحية ومسائية" فى بعض الأيام، كما خاض مواجهتين وديتين الأولى أمام توت عنخ أمون، والثانية أمام الهلال الليبى.