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مارو وعبده يحيي يقودان هجوم المحلة أمام لافيينا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام عبد العال، المدير الفنى لغزل المحلة، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء لافيينا فى الخامسة مساء اليوم، باستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ . 

 

وجاء التشكيل على النحو التالى:-

 

عمرو شعبان ، عمرو الجزار ، محمد حجازي ، عبده يحيي، خالد الإخميمي ، عبدالرحمن بودي ، عبدالرحمن عموري ، رجب مارو ، أحمد طارق ، شيكو محارب . 

 

الاحتياطي

 

الحضري - أحمد مجدي ، محمد أبو الحمد ، محمود غالي ، أسامة خليل ، يوسف بيبو ، محمود مسعد ، عمرو مصطفي ، تشارلز . 

 

كانت مباريات الجولة التاسعة للمسابقة انطلقت بالأمس بلقاء بتروجت والسكة الحديد والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله . 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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