شكرا لقرائتكم خبر عن مارو وعبده يحيي يقودان هجوم المحلة أمام لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام عبد العال، المدير الفنى لغزل المحلة، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء لافيينا فى الخامسة مساء اليوم، باستاد المحلة ضمن فعاليات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ .

وجاء التشكيل على النحو التالى:-

عمرو شعبان ، عمرو الجزار ، محمد حجازي ، عبده يحيي، خالد الإخميمي ، عبدالرحمن بودي ، عبدالرحمن عموري ، رجب مارو ، أحمد طارق ، شيكو محارب .

الاحتياطي

الحضري - أحمد مجدي ، محمد أبو الحمد ، محمود غالي ، أسامة خليل ، يوسف بيبو ، محمود مسعد ، عمرو مصطفي ، تشارلز .

كانت مباريات الجولة التاسعة للمسابقة انطلقت بالأمس بلقاء بتروجت والسكة الحديد والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .