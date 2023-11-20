السعودية والأردن لقاء مرتقب غدا في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني غدا الثلاثاء باستاد عمّان الدولي ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

يتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

ويتأهل من آسيا 8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

ويحتضن استاد عمان الدولي قمة المجموعة السابعة بين الأردن والسعودية، بعد فوز الأخيرة بسهولة على باكستان 4-صفر وتعادل "النشامى" بصعوبة على أرض طاجيكستان 1-1 الخميس.

صفوف الأردن مكتملة يتقدمها موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي، فيما تفتقد تشكيلة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خدمات المصابين سالم الدوسري أفضل لاعب في القارة، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري وناصر الدوسري.

كان اللقاء الأخير الذي جمع بين المنتخبين في كأس العرب 2021، انتهى بفوز الأردن بهدف دون مقابل.