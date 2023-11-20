سيدات الصيد تفزن على كفر سعد فى بطولة دورى القسم الثانى لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق سيدات كرة القدم بنادى الصيد الفوز على فريق كفر سعد بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى اقيمت على ملعب الصيد ضمن منافسات بطولة دورى القسم الثانى لكرة القدم.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات فاطمة عبد العزيز،مريم حاتم ، منه الله هانى ، سلمى اكرم ، نورهان عادل ، فرح ممتاز ، مريم فوزى ، سنا مجدى ، ايه نبيل ، هنا عبد اللطيف ، سارة عبد السميع ، هيام سعيد ، زينب عبد الرحمن ، لوجين سليمان ، ريتاج عماد ، رهف احمد

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى محمد بكر ، مدرب على عيبد العزيز ، مدرب حراس المرمى احمد محمد ، اخصائى دكتورة هناء محمد ، ادارى لمياء عبد العظيم.

الصيد يتعادل أمام الترام السكندري

تعادل الفريق الاول لكرة القدم سيدات بنادى الصيد أمام نظيره نادى الترام السكندري بنتيجة هدف لكلا منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الاخير بالاسكندرية ضمن منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية لكرة القدم النسائية.

احرزت هدف التعادل لنادى الصيد اللاعبة سارة احمد حفنى فى الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة لتقتنص نقطة غالية خارج الديار فى مشوار الفريق بالبطولة.

