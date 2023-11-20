لقطة اليوم .. لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بالمدرجات "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل محمد ممدوح لاعب حرس الحدود، بعد تسجيله الهدف الخامس في شباك مصر المقاصة باحتفالة مع والدته بخارج الملعب لترد عليه "بالزغاريد".

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ونالت اللقطة احتفال محمد ممدوح لاعب حرس الحدود إعجاب الجميع عبر موقع التواصل الإجتماعي " عبر منصة أكس " وفيس بوك.

حقق فريق حرس الحدود فوزًا كاسحًا على مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

وبدأ حرس الحدود بهذا التشكيل لمباراة مصر المقاصة

محمد فوزي - خالد سامي - حامد الجابري - أحمد شديد - محمود ممدوح - إبراهيم القاضي - مصطفي جمال - أحمد فيلكس - مؤمن عوض - إسلام سمير.

ورفع حرس الحدود من رصيدة عن النقطة 14 محتلا المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين .