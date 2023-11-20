نانا أنتوي يقود قائمة طنطا لمباراة دكرنس في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - استقر عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق التي ستواجهة دكرنس ضمن منافسات الجولة الـ9 من دوري المحترفين المصري "الممتاز ب".

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وشهدت القائمة ضم 22 لاعًبا، وجاءت قائمة طنطا لمواجهة دكرنس كالآتي:

أحمد ربيع الشيخ، مصطفي الكومي، علاء النجار "حراس مرمي"، حسام غالي، الحسيني سمير، احمد علي، محمد حموشة، ساهر عبدالمنعم، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، شهاب فتحي، حسون محمد، شريف مجدي، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ابراهيم جمال، محمد رمضان، نانا انتوي، محمد محسن شيكا، اقطاي عبدالله.

يُذكر ان طنطا سيواجه دكرنس ضمن منافسات الجولة الـ9 من دوري المحترفين المصري الدور الأول، وستقام المباراة بينهما على ملعب دكرنس غدًا الثلاثاء في تمام الثانية والنصف ظهًرا.