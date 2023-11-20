القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي في افتتاح مجموعات أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، بملاقاة نظيره ميدياما الغاني مساء يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المواجهة ، بصفتها الناقل الفضائي الحصري للمواجهات القارية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

مران الأهلي الجماعي ..

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم الإثنين ، استعدادًا لملاقاة ميدياما الغاني السبت المقبل بالقاهرة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي في الدوري بالمواجهة الأخيرة مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي في مسابقة الدوري للنقطة 13 متصدرًا للمنافسات والجونة للنقطة 9.