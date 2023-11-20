سلة الصيد تهزم مصر للتأمين فى بطولة الدورى الممتاز المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 18سنة انسات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق مصر للتأمين بنتيجة 38/72 فى المباراة التى اقيمت ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة الدورى الممتاز المرتبط.

الصيد يهزم مصر للتأمين بدوري المرتبط لكرة السلة

ضمت قائمة الصيد اللاعبات جنى طارق محمد، جودى وليد رفعت، حبيبة علاء الدين، حلا الحينى، شريفة تامر يحيي، فرح عماد السيد، فريده عمرو مهران، فريده محمد عبده، فيروز اشرف مدحت، لجين ايمن محمد، مريم عثمان، ملك وائل بدر، هنا الجولى، هنا طارق فيصل، هنا محمد صلاح، ملك احمد ابراهيم، جنى حازم ايهاب، لارا عمرو الشاذلى، ليلة حسام عيسى

الجهاز الفنى والاداري:

كابتن محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، الكابتن عماد السيد مدير فنى، الكابتن محمد عمر مدرب، الكابتن هيثم نور الدين مخطط احمال، الدكتورة علياء مؤمن طبيبة الفريق، الكابتن احمد الطاهر ادارى، محمد عطا خدمات معاونة ، الكابتن احمد عصام لجنة السلة.