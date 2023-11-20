غينيا بيساو يهزم جيبوتي بهدف نظيف في تصفيات افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - خطف منتخب غينيا بيساو الفوز على حساب نظيره جيبوتي، بنتيجة هدف دون رد، فى الجولة الثانية التى جمعت المنتخبين بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصفيات افريقيا

سجل هدف منتخب غينيا اللاعب ماورو تيكيسيرا فى الدقيقة 39 من عمر المباراة ليقتنص ثلاثة نقاط هامة بعد التعادل فى الجولة الأولى.

وبتلك الفوز اصبح منتخب غينيا يمتلك 4 نقاط، جمعها من مباراتين، خلف الفراعنة بالمجموعة الاولى بتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال.

ترتيب المجموعة الاولى

1ـ منتخب مصر 6 نقاط

2ـ منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

3ـ منتخب بوركينا فاسو نقطة واحدة

4ـ منتخب اثيوبيا نقطة واحدة

5ـ منتخب سيراليون نقطة واحدة

6ـ منتخب جيبوتي بدون نقاط