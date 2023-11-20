سباحة الصيد تواصل حصد المراكز الاولى فى بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق السباحة بنادى الصيد مواصلة حصد الميداليات فى اليوم الخامس من بطولة الجمهورية للسباحة والتى تقام خلال الفترة من 2 نوفمبر – 26 ديسمبر بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :

نتائج بطولة الجمهورية للسباحة لموسم 2023 ـ 2024

1. فريق الناشئين: استطاع فريق الناشئين مرحلة 16 سنة وهم حمزة أشرف المراكبي ، رحيم طلبة ، عبد الرحمن عمرو فرج ، عمر صوفي.

• السباق : 400م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

2. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

3. السباح : عمر محمد احمد فتحي ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 50م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

4. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

5. السباحة : لوجين عبد الله صلاح زكي ( مرحلة العمومى )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الاول والميدالية الذهبية

6. السباحة : فريدة شريف احمد طه ( مرحلة 16 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

7. فريق الناشئات : استطاع فريق الناشئات ( مرحلة 19 سنة ) وهن: جندان أحمد فاروق ، كرمه احمد نبيل ، لوجين عبد الله صلاح زكي ، ياسمين ياسر ممدوح

• السباق : 400م تتابع متنوع

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

8. السباح : عبد الرحمن عمرو فرج ( مرحلة العمومى )

• السباق : 50م ظهر

• الترتيب : المركز الثانى والميدالية الفضية

9. السباحة : ياسمين ياسر ممدوح ( مرحلة 19 سنة )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

10. السباحة : نادين كريم منصور صالح ( مرحلة 17 سنة )

• السباق : 200م حرة

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية

11. السباحة : فرح عمرو عبد المطلب ( مرحلة العمومى )

• السباق : 200م ظهر

• الترتيب : المركز الثالث والميدالية البرونزية