فيتوريا يتغنى بـ محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قدم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إشادة كبيرة بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تألقه مع الفراعنة خلال المباريات الماضية في تصفيات كأس العالم 2026.

فيتوريا: محمد صلاح قدوة داخل وخارج الملعب

أعرب قيتوريا عن سعادته بتدريب محمد صلاح في المنتخب المصري، حيث شدد على أن نجم ليفربول يعد قدوة داخل وخارج الملعب.

وأثنى روي فيتوريا، مدرب الفراعنة على المستويات التي يقدمها "مو" صلاح، حيث قال في تصريحات "Sport TV" البرتغالية: " لدي حالة من الاستمتاع عندما أقوم بتدريب صلاح، فهو لاعب عظيم داخل الملعب وخارجه".

وأضاف المدرب البرتغالي: "محمد صلاح يحب العمل الجماعي، فهو دائمًا ما يقدم المساعدة لزملاءه، ببساطة كبيرة، إذا كنت أحبه من قبل، فالآن أحبه أكثر لأنني عرفته بشكل مختلف".

وأكمل: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع بعضنا منذ أن أصبحت مدربًا لمنتخب مصر".

وأختتم فيتوريا تصريحاته: "في العادة ما أقول إن اللاعبين يجب أن يكونوا قدوة داخل وخارج الملعب ومحمد صلاح بفعل كذلك".