رونالدو يهدي قميصه لنجم الهلال السعودي.. فيديو

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لاعب فريق الهلال، قميصه وذلك خلال مشاركتهما في تصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو وهو يقوم باهداء قميصه إلى روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن روبن نيفيز هو من طلب الحصول على قميص رونالدو، خلال مباراة منتخب البرتغال الأخيرة أمام أيسلندا.

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وكان روبن نيفيز قد شارك رفقة رونالدو مع منتخب البرتغال في لقائي ليختنشتاين، وأيسلندا، في إطار منافسات تصفيات يورو 2024.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على ليختنشتاين، في أولى جولات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا، بهدفين مقابل لا شيء.

ثم فاز رفقاء رونالدو على أيسلندا، بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا.