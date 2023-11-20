من هز الشباك للزغاريد في المدرجات.. نجم حرس الحدود يحتفل مع والدته باكتساح مصر المقاصة

على خطى يوسف حسن في بطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب في 2021، احتفل محمد ممدوح نجم حرس الحدود اليوم مع والدته في لقطة مضيئة بـ دوري المحترفين.

وكان يوسف حسن في بطولة كأس العرب، احتفل بتسجيله هدفًا قاتلًا لـ منتخب مصر في شباك النجير في يونيو 2021، بتقبيل يد والدته.

وهي اللقطة التي أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي، وبجانب مهارة اللاعب الكبيرة، إلا أنها كانت سببًا في شهرته وانتقاله فيما بعد إلى الزمالك بعد صراع قوي مع الاهلي.

وبعد قرابة عامين، تكررت اللقطة المضيئة، عن طريق محمد ممدوح نجم نادي حرس الحدود، بعد تسجيله هدف فريقه في شباك مصر المقاصة في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

وسجل محمد ممدوح هدف حرس الحدود الخامس، ليسرع تجاه المدرجات ويحتفل مع والدته بتقبيل يدها، والتي كانت ملأت استاد حرس الحدود بالفرح والزغاريد، ابتهاجًا بنجلها وتألقه.

اقرأ أيضًا: 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ضد أبو سليم في كأس الكونفدرالية

وحقق حرس الحدود الفوز الأكبر في دوري المحترفين حتى الآن، بعدما تفوق بسداسية مقابل هدفين على مصر المقاصة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة.