حقيقة طلب لاعب الزمالك الرحيل في يناير المقبل

حسم مسؤولو الزمالك الجدل بخصوص ما تردد حول طلب محمد أشرف “روقا” الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت أنباء قوية في الساعات الماضية عن رغبة محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

ونفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول تقدم محمد أشرف روقا بطلب للإدارة، من أجل الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية كما تردد في الساعات الماضية.

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ويتمسك مسؤولو الزمالك بكل اللاعبين، ولا توجد نية للتفريط في أي لاعب يحتاجه الفريق فنيًا في الوقت الحالي، موضحًا أن الأمر متروك للجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة مرتقبة أمام أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وستقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري بإستاد برج العرب بالإسكندرية.