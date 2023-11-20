قلق في النصر السعودي بسبب إصابة لابورت

كشف الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر السعودي، عن مفاجأة مقلقة بخصوص إصابة الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول.

واستبعد الطبيب عودة لابورت في الوقت الحالي، حيث أكد أن إصابة القدم التي يعاني منها مدافع النصر لن تشُفى خلال الوقت الحالي.

وأكدت صحيفة الرياضية ، أن الجرح الذي تعرض له لابورت في القدم بمسبح منزله قبل مباراة النصر أمام الوحدة، يوم 11 نوفمبر الجاري، لم يلتئم حتى الآن.

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وأوضح طبيب النصر في تقريره أن هناك التهاب في جرح لابورت، وهو ما يؤجل عودته لتدريبات النصر الجماعية في الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصيره بات غامضًا.

وأصبح من الصعب أن يشارك مدافع النصر في مواجهة الأخدود في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

بينما أوضحت تقارير صحفية أن لابورت من المتوقع أن يشارك في تدريبات النصر بعد أسبوع وهو ما يعني أنه سيلحق لقاء الديربي أمام الهلال يوم 1 ديسمبر المقبل في الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.