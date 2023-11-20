بلحاج يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك ويهدد باللجوء للفيفا

تقدم المغربي أحمد بلحاج لاعب الزمالك السابق، والجونة الحالي، بمذكرة رسمية في الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة، لدي القلعة البيضاء.

وأرسل بلحاج شكوى رسمية للحصول على مستحقاته المالية داخل الزمالك والتي تبلغ قيمتها مليون و400 ألف جنيه لم يحصل عليها منذ رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

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كما هدد اللاعب المغربي، مسؤولي نادي الزمالك بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة أن اللاعب حصل على وعود من قبل ولم يتم تنفيذها.

ويتصدر المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة، جدول ترتيب هدافي دوري NILE، بعد نهاية 6 جولات من عمر المسابقة، ويتنافس معه الأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك تعاقد مع أحمد بلحاج على سبيل الإعارة من صفوف نادي أسوان ولكن لم يتم تفعيل شراء اللاعب بشكل نهائي ليرحل اللاعب إلى نادي الجونة.