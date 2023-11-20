رد مثير من الزمالك على شكوى بلحاج

رد مسوؤلو نادي الزمالك على الأنباء التي تم تداولها في الساعات الأخيرة، حول تقدم الدولي المغربي أحمد بلحاج، بشكوى ضدهم في الاتحاد المصري.

وترددت في الساعات الأخيرة، أنباء تفيد بتقدم أحمد بلحاج شكوى رسمية ضد نادي الزمالك في اتحاد الكرة، والتي طالبهم فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وتبلغ قيمة مستحقات أحمد بلحاج نجم نادي الجونة الحالي والزمالك السابق، مليون 400 ألف جنيه في القلعة البيضاء، بعد رحيله.

وتقدمت إدارة نادي الزمالك بوعود إلى اللاعب المغربي، لتسليمه مستحقاته المتأخرة، فور انتهاء الأزمة المالية.

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وقال مسؤولو الزمالك عن الأمر، إن أحمد بلحاج لم يتقدم بشكوى رسمية، وإنما ذهب للاستفسار عن مستحقاته وحجمها فقط، وليس لتقديم شكوى مثلما تردد.

وأضاف أن الزمالك لم يتسلم أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة أو اللاعب المغربي بهذا الأمر، وهو استفسر فقط وهذا الاستفسار مجرد إثبات حالة لضمان الحصول على مستحقاته.