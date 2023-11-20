شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح الجهاز الفنى حرية مشاركة فتوح وصبحى والزنارى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وبدأ الإيقاف 7 نوفمبر لينتهى 7 ديسمبر، ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى فى ثلاث مباريات، بعد قرار إيقافهم لمدة شهر، من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ويغيب الثلاثى وفقاً لقرار الزمالك الذى بدأ 7 نوفمبر، عن مواجهة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ومودرن فيوتشر بدورى nile وسوار الغينى، فى الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة تشهد ظهور الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى أمام الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى المقرر لها 7 ديسمبر،. وعلى المستوى الأفريقي تعد مباراة ساجرادا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، اول مباراة أفريقية بعد انتهاء الإيقاف.

وتٌعد المشاركة فى النهاية وفقا لرؤية الجهاز الفنى، والذى يٌعد صاحب القرار الفنى فى النهاية بمشاركة الثلاثى فى المباريات من عدمه.