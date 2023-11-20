شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم المقاصة 6-2 وبروكسى يفوز على التعدين 2-1 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حرس الحدود، بقيادة محمد مكى، فوزا كبيرا على مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس، بالجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة ويعتلى صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط فى المركز الـ17 .

وفى إطار مباريات نفس الجولة، نجح بروكسى فى تحويل تأخره بهدف أمام النصر للتعدين للفوز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد التعدين عند 4 نقاط في المركز الأخير.

كما تعادل أسوان مع أبو قير للأسمدة سلبيا ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13، بينما رفع أبو قير رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس.