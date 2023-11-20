شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز فى أول جولتين "تميمة" صعود مصر لكأس العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة للفوز فى أول جولتين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ليقترب خطوة نحو تحقيق حلم الصعود للمونديال مجددا.

ويعد الفوز فى أول جولتين "تميمة" حظ المنتخب فى الصعود للمونديال، حيث نجح الفراعنة فى التأهل لكأس العالم عندما حققوا الفوز فى أول مباراتين في مرتين سابقتين نستعرضهما في التقرير التالى..

كأس العالم 2018

آخر مرة صعد المنتخب إلى مونديال كأس العالم كانت عام 2018 في روسيا، حيث نجح الفراعنة فى الفوز بأول مباراتين خلال مشوار التصفيات فى هذا الوقت.

بدأ المنتخب التصفيات بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه، ثم الفوز على منتخب غانا في القاهرة بهدفين نظيفين، ليتوج مجهود الفراعنة بالصعود لكأس العالم تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

كأس العالم 1990

المرة الثانية عندما حصد منتخب مصر الست نقاط في أول جولتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990 في إيطاليا، قبل مواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة والتأهل للمونديال.

افتتح منتخب مصر التصفيات بالفوز على منتخب كينيا بهدفين نظيفين، ثم الفوز على منتخب ليبيريا بهدفين نظيفين أيضا.

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من: من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.