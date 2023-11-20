شكرا لقرائتكم خبر عن والدة لاعب حرس الحدود تحتفل بهدفه فى مرمى المقاصة بالزغاريد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود ممدوح، لاعب حرس الحدود ، بالهدف الخامس لفريقه فى مرمى مصر المقاصة بطريقة غير تقليدية، عندما ترك الملعب وخرج للمدرجات وذهب لوالدته التى قامت هنأته بالتصفيق وإطلاق الزغاريد.

وحقق حرس الحدود فوزا كبيرا على مصر المقاصة بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة التاسعة لدورى القسم الثانى أ .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 17 نقطة ويعتلى صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط في المركز الـ17 .

وفى إطار مباريات نفس الجولة نجح بروكسى في تحويل تأخره بهدف مقابل للاشئ أمام النصر للتعدين للفوز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط في المركز الأخير .

كما تعادل أسوان مع أبو قير للأسمدة سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13 ، بينما رفع أبو قير رصيده إلى 14 نقطة ومازال في المركز السادس.