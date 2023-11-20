شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكشف تفاصيل استبعاد ثلاثى المنتخب فى تقريره لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الساعات المقبلة، تقريرا مفصلا لاتحاد الكرة عن معسكر المنتخب الأخير، يتضمن تفاصيل أزمة استبعاد ثلاثي المنتخب إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر قبل السفر لليبيريا لمواجهة سيراليون.

وأنهى منتخب الفراعنة معسكره الأخير بعدما قدم وجبة من العروض الفنية والنتائج المبهرة فى ضربة البداية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال ليجمع 6 نقاط من أول مواجهتين هما جيبوتي داخل الأرض وسيراليون خارج الأرض، ويعزز صدارته للمجموعة الأولى، ويعزز أيضًا فرص التأهل لمونديال 2026.

وحقق منتخب مصر فوزين مستحقين على جيبوتي بسداسية نظيفة، وعلى سيراليون بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

انتصر فيتوريا للمبادئ عندما فرض الانضباط على المعسكر باستبعاد ثلاثة لاعبين هم إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر عقب مباراة جيبوتي ورفض سفرهم من المنتخب لليبيريا وهو القرار الذى أشاد به خبراء الكرة.