شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بتألق محمد الشناوي مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد الشناوي، قائد الأهلي، التهنئة من أعضاء الجهاز الفني للمارد الأحمر، بعد تألقه في مباراة منتخب مصر أمس، الأحد، أمام سيراليون، بعدما تصدى للعديد من الفرص، وساهم فى الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على التواصل مع الشناوي وتهنئته على المستوى الرائع الذي ظهر عليه فى مباراة سيراليون، بعدما تصدى لما يقرب من 4 أو 5 فرص خطيرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في ثاني مواجهات الفراعنة وقاد منتخب بلاده للفوز الثاني على التوالي واعتلاء صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

أحمد ناجي لـ الشناوي: "لقب الأخطبوط لايق عليك مبالغناش ولا حاجة"

من جهته علق أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، على تألق محمد الشناوي حارس العرين الأحمر ومنتخب الفراعنة في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى جمعت المنتخب الوطني مع سيراليون، وانتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة.

ونجح الشناوي فى التعامل بثبات مع جميع الفرص الخطيرة التى هددت مرماه طوال المباراة، لينجح فى قيادة المنتخب لتحقيق ثاني انتصاراته بالتصفيات وصدارة مجموعته، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الأولى بثنائية نظيفة، ثم على سيراليون بهدفين نظيفين.

وكتب أحمد ناجي عبر حسابه على فيس بوك، "لقب الأُخطبوط لايق عليك يا شِنو مبالغناش ولا حاجة".

الأهلى يثنى على تألق الشناوى مع المنتخب: "الأخطبوط دايمًا حاضر فى الميعاد"

وأثنت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر على تألق محمد الشناوي برفقة منتخب مصر، بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفراعنة في مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

وتألق الشناوي في مباراة سيراليون وتمكن من التصدي لأكثر من هجمة خطيرة لأصحاب الأرض مكنت الفراعنة من حسم الفوز والخروج بشباك نظية للمباراة الثانية على التوالي.

وكتبت صفحة الأهلي عبر حسابها على تويتر: "الأخطبوط دايمًا حاضر في الميعاد".

المنتخب يحقق فوز خارج الأرض.. وتألق محمد الشناوي

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وصول الشناوي رفقة منتخب مصر

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، للقاهرة منذ قليل قادمة مع ليبيريا عقب مواجهة سيراليوان مساء أمس فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وهي المباراة الثانية في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم وفاز بها المنتخب بهدفين دون رد.

وبدأ المنتخب الوطني مشواره بفوز كاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي بالقاهرة، ثم خاض مباراة سيراليون فى ليبيريا لعدم صلاحية الملاعب في سيراليون لاستضافة المباريات، وتضم مجموعة مصر في تصفيات المونديال كلاً من: من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.