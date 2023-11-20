شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خضر خليفة صلاح المنتظر.. البداية مع الزمالك وأستون فيلا مفتاح العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة شمال أفريقيا للشباب، المقامة فى تونس، مشاركة عمر خضر لاعب فريق أستون فيلا، والذى يلعب فى نفس مركز محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.

نرصد فى هذه السطور أهم المعلومات عن اللاعب والأندية التي لعب لها في مصر قبل انتقاله للدورى الإنجليزى..

عمر خضر من مواليد 2006، بمحافظة الاسكندرية، كان لاعبا فى قطاع الناشئين بالزمالك، ثم انتقل إلى فريق زد إف سى فى يناير 2022 مقابل 4 ملايين جنيه، فى أغلى صفقة ناشئين وقتها، وبعد الانتقال إلى زد انضم لمنتخب الناشئين، وشارك فى البطولة العربية وأمم أفريقيا للناشئين.

حصل على جائزة افضل لاعب في البطولة الودية التي شارك فيها أستون فيلا والأهلى وفينورد الهولندي وزد إف سى وباناثينايكوس اليوناني، بالإضافة إلى فيتوريا دي جيماريش.

وفى أغسطس الماضى أعلن مسئولو فريق أستون فيلا ضم اللاعب، ونشر "الفيلانز" بيانا رسميا عبر موقعه وحسابه على توتير جاء فيه: "يسر أستون فيلا أن يعلن التعاقد مع الموهبة المصرية المثيرة، عمر خضر، من زد إف سي".

وأضاف أستون فيلا، وقع الجناح البالغ من العمر 17 عامًا على الورق على اتفاقية ما قبل العقد مع النادي وسينضم رسميًا فى 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عامًا، ويوقع عقدًا طويل الأجل.

وفى ظل احترافه في سن صغيرة، هل يسير عمر خضر على خطى محمد صلاح في رحلته الاحترافية، ويستطيع أن يسطر مجدا جديدا للاعب مصري في الدورى الإنجليزى.

وكشف عمر خضر تعرضه لصعوبات كبيرة فى بداية مشواره بقطاع الناشئين بالزمالك بسبب إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتالى كان يسافر يوميا من الاسكندرية إلى القاهرة، بعد انتهاء يومه الدراسي للتواجد فى تدريبات الزمالك، ولكن بعد فترة استقر فى القاهرة برفقة شقيقة ليتواجد بجوار النادى.

ويضع عمر خضر، الفرعون المصري محمد صلاح كمثل أعلى له ويسعى للسير على خطاه فى الملاعب الإنجليزية.