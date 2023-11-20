شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى وتوريه ينضمان لبيراميدز الأربعاء بعد انتهاء مهمتهما مع الكونغو وبوركينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الثنائى الدولى، الكونغولى فيستون ماييلى، والبوركينابى بلاتى توريه، لصفوف فريق بيراميدز الأربعاء المقبل، عقب انتهاء مهمتهما مع منتخبى بلادهما فى تصفيات كأس العالم.

وينتظر الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو عودة الثنائى لتحديد برنامج تأهيلى يتم اتباعه فى الـ24 ساعة التى تسبق مواجهة مازيمبى الكونغولى، خوفًا من تعرض اللاعبان للاجهاد.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

في سياق آخر، انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز فى نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.