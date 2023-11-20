الأردن والسعودية.. أول اختبار حقيقي لـ مانشيني مع الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الأردني مع نظيره السعودي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على نظيره باكستان بنتيجة 4/0، في المباراة التي شهدها ملعب عبدالله بن حلوي، مما جعل هناك حالة من التفاؤل دي الجماهير السعودية، بعدما كان الأخضر قد عانى خلال المباريات الودية السابقة.

وسيطر القلق قبل مواجهة باكستان على جماهير المنتخب السعودي، حيث خسر الأخضر ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة واحدة خلال اللقاءات الودية في المعسكر الدولي الماضي.

فقد تلقى الهزيمة من نظيره كوستاريكا بنتيجة 3/1، أيضًا الخسارة من كوريا الجنوبية بهدف نظيف، والتعادل مع نيجيريا بهدفين لمثلهما، بينما تعرض للهزيمة من المنتخب المالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الأردن.. اختبار مانشيني الحقيقي مع السعودية

يترقب الجماهير السعودية الأداء الذي سيكون عليه المنتخب السعودي تحت قيادة روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر، خلال مواجهة الأردن، والتي ستكون اختبارًا حقيقيًا للمدرب الإيطالي المخضرم، على الرغم من الفوز المريح الذي حققه خلال المواجهة السابقة برباعية نظيفة.

ويرى قطاع كبير من الجمهور السعودي أن الحكم على مانشيني لا يكون من خلال المواجهة الماضية أمام باكستان، وذلك لضعف المنافس، بالإضافة إلى أن النتائج التي ظهرت للمنتخب خلال مواجهات التوقف الدولي، جعلت العديد من عشاق الأخضر تنتابهم حالة من القلق بسبب المستويات السيئة التي أظهرها أمام كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي، ونيجيريا.

ويرغب مانشيني في تحقيق الفوز على الأردن خلال مواجهة الغد، والتي ستنطلق في السادسة مساءً، والتي تشهدها العاصمة الأردنية عمان.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث تصفيات الآسيوية والأفريقية.