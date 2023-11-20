التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي بنظيره ميدياما الغاني، فى مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق المارد الأحمر تجمع الفريقين في انطلاقة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور

في الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا

موعد مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وميدياما يوم السبت المقبل بمواجهة دور المجموعات التى تجمعهما ضمنمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الدفع بأكرم توفيق اساسيا في الجبهة اليمني ولكن هناك تحفظ من الدفع باللاعب أساسيا خاصة وإنه عائد من الإصابة في ركبته.

أزمة لاعبي الأهلي مع منتخب مصر

وعقد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع ثنائي الفريق المستبعد من قوام منتخب مصر حسين الشحات وإمام عاشور على هامش التدريبات.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بأزمة استبعاد الثنائي من معسكر منتخب مصر مؤخرا حيث طلب مدير الكرة بالأهلي من اللاعبين عدم التطرق الأمر وتحديدا عبر منصات التواصل الاجتماعي.