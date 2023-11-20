نادر السيد : يكشف موقف رجوع نجله لنادي الزمالك من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث نادر السيد حارس مرمي القطبين ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد يلعب الأن فى فريق باوك اليوناني، فى الفريق الأول كحارس ثالث، وذلك كان حلم بالنسبة له وهو الاحتراف الخارجي وفى فريق كبير.

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أكد نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أحمد تحت أمر الزمالك فى أى وقت وحتي الأن لم يحدث أى تفاوض لضمه، وهو الأن الحارس الأساسي لفريق الشباب فى باوك اليوناني، والحارس الثالث للفريق الأول، ويحظي الأن بخبرات جيدة للغاية.

وأضاف:" بالطبع أحمد تحت أمر الزمالك، وفى حال طلبه سيكون متواجد، وهو أحد أبناء النادي.

في سياق متصل، يواصل فريق الزمالك استعدادتة لمباراة أبو سليم الليبي في افتتاحية الجولة الأولي بدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية.