مدير المنتخب الوطني يكشف كواليس رحلة الفراعنه في سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد غرابة مدير المنتخب المصري الوطني في تصريحات اذاعية مساء اليوم الاثيين ، أن هناك حالة من السعادة بعد الفوزعلى مباراتين من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وأن هدف الفراعنة هو التأهل لمونديال كأس العالم 2026 .

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أكد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنت أثق أننا سنفوز، وكل المعوقات فى المعسكر الحالي، كان لها أثر إيجابي على اللاعبين من أجل الفوز بـ 6 نقاط فى أول مباراتين من تصفيات كأس العالم، وأن نستغل تعادلات الفرق الأخري فى المجموعة، ويعطي اللاعبين حماس وحافز، من أجل حسم مشوار التأهل بشكل مبكر.

انهي تصريحاته : مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب المعوقات التى واجهت منتخب مصر، وتحديد المباراة بعد 48 ساعة من مباراة جيبوتي، والسفر كان 8 ساعات، ونجيل صناعي، ولم نتدرب سوي مرة واحدة فقط على الملعب وليس مباراتين، والملعب سئ، وكان التأمين ليس فى أفضل أحواله، وحدثت مناوشات بسبب التوقيتات، ولكن كل هذه الأمور أعطت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، دوافع كبيرة من أجل الفوز.

لعب روي فيتوريا 6 مباريات رسمية مع منتخب مصر حقق الفوز بها جميعًا، أمام مالاوي مباراتين وغينيا وإثيوبيا كل منهما مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، ومباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام جيبوتي وسيراليون.