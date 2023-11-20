الشهري يقود هجوم السعودية بالتشكيل المتوقع أمام الأردن في تصفيات آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم المباراة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 أمام نظيره منتخب الأردن.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة الأردن في تصفيات آسيا

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: علي البليهي - عون السلولي - حسان تمبكتي

في خط الوسط: معاذ الفقيهي - علي هزازي - عبد الإله المالكي - فيصل الغامدي - سعود عبد الحميد

في الهجوم: صالح الشهري - محمد مران

وشهدت بداية مشوار منتخب السعودية في تصفيات آسيا تحقيق فوزًا كبيرًا على منتخب باكستان بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السابعة بتصفيات أسيا رفقة المنتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة السعودية والأردن مساء غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري على ستاد عمان الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.