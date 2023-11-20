نادر السيد : لا يوجد مشكلة فى مركز حراسة المرمي .. والشناوي الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادر السيد نجم منتخب مصر السابق، في تصريحات اذاعية مساء اليوم الاثنين ، أن محمد الشناوي يقدم مستوي مميز بجانب يستحق تواجدة لحراسة عرين الفراعنة، ويستحق ذلك بسبب مستواه الذي يقدمه خلال الفترة الحالية ، سواء مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

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أكد نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين :" محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر الوقت الحالي، ولا يتأثر بالانتقادات، ومن الطبيعي أن يكون فى وقت يقدم مستوي رائع مثلما حدث أمس أمام سيراليون، ومن الممكن أيضًا أن يتراجع لفترة ذلك أمر طبيعي.

أتم نادر السيد تصريحاتة :" محمد الشناوي هو الحارس الأساسي والوقت الحالي لا يوجد مشكلة فى مصر فى حراسة المرمي، بالعكس لدينا لاعبين مميزين ، قادرين على أن يحملوا راية منتخب مصر بعد فترة محمد الشناوي.

في سياق مٌتصل، نجح منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .