بلحاج يقدم مذكرة ضد الزمالك.. ويهدد بالتصعيد للحصول على هذا المبلغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق الأول لنادي الجونة، بمذكرة رسمية ضد نادي الزمالك للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.

وعلم موقع الخليج 365، أن أحمد بلحاج، لاعب الزمالك السابق، تواجد اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقدم مذكرة رسمية، للاستفسار عن باقي مستحقاته لدى الأبيض والمقدرة بـ مليون و600 ألف جنيه.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة أمهل اللاعب 15 يوما للرد على مذكرته، وفي حال عدم صرف مستحقاته سوف يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان أحمد بلحاج انتقل إلى صفوف فريق الزمالك الموسم الماضي، معارا من نادي أسوان ولم يقوم الأبيض بتفعيل بند الشراء النهائي، ليرحل إلى نادي سيراميكا كليوباترا وتم إعارته إلى الجونة هذا الموسم.