ريال مدريد يلاحق برشلونة في صراع التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعد جناح بايرن ميونخ الألماني، ليروي ساني، أحد أهم الأسماء في سوق الانتقالات، حيث ينتهي عقد اللاعب الألماني في 2025 ولم يجدد بعد مع الفريق البافاري الذي بدأ يشعر بالتوتر من احتمال خسارة أحد نجومه.

وفي الأشهر الأخيرة، ركز برشلونة وريال مدريد اهتمامهما على ساني، وإذا لم يجدد تعاقده قريبا، فمن الممكن أن يكون لاعب مانشستر سيتي السابق أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في فترات الانتقالات المقبلة، سواء عن طريق بيعه من قبل البايرن أو كلاعب حر حيث يمكنه التفاوض ابتداءً من 1 يناير 2025. وفقا لموقع "سبورت" الإسباني.

وقبل بضعة أسابيع، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن محادثات جديدة بين ساني وبايرن، على الرغم من عدم وجود اتفاق حتى الآن وكما أنه ليس وشيكًا في الأسابيع المقبلة حتى، واللاعب نفسه أوضح أن بايرن في عجلة من أمره لإعادة فتح مفاوضات التجديد، لكنه يركز على المباريات الآن.

وقال خلال المعسكر التدريبي مع ألمانيا استعدادا لمباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024: "لم أفكر في الأمر بعد، النادي يريد إجراء محادثات، لكن في الوقت الحالي أريد التركيز على هذا الموسم".

جدير بالذكر، انضم ساني إلى العملاق البافاري في موسم 2020/21 قادما من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون يورو.