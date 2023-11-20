شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يحفظ لاعبي الداخلية خططا فنية جديدة خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الداخلية، فترة توقف الدوري الحالية لشرح فلسفته التدريبية مع لاعبي الفريق الشرطي، وبعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها، وتحسين أداء الفريق الدفاعي والهجومي، ومحاولة الوصول لأعلى فرومة فنية وبدنية قبل استئناف مباريات الدوري.

ويعمل هيثم شعبان مع لاعبي الداخلية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة التي سبقت توقف الدوري، خاصة العقم التهديفي وغياب التركيز أمام المرمى، ومحاولة خلق فرص للاعبي الخط الأمامي من أجل اختراق دفاع المنافسين والوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.

كما يعمل المدير الفني للداخلية على تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبيه خاصة أخطاء التمركز والمساحات الموجودة فى ظهر دفاع الفريق الشرطي والتعامل مع الكرات الثابتة والعرضية وغياب التركيز.

ويحاول هيثم شعبان استغلال فترة توقف الدوري في خوض أكثر من مباراة ودية مع فرق الدوري الممتاز، من أجل تطبيق الخطط التي ينوي تنفيذها، وتصحيح المشاكل الفنية التي عانى منها فريقه خلال المباريات السابقة على أرض الواقع.

كما ينوي الجهاز الفني للداخلية تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدوري واستئناف مباريات الدوري في نهاية نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

وأعلن نادي الداخلية تعاقده مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يستمر تعاقده مع النادي لنهاية الموسم الجاري ومعه عمرو حسن مدرباً عاماً، ويتولى هيثم شعبان مسئولية تدريب الفريق خلفاً لـ ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا في الدوري.