شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بلحاج: أخطرنا الزمالك بسداد مستحقاتنا 14 نوفمبر وسنصعد شكوى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشحات، وكيل اللاعب المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة الحالى والزمالك السابق، تفاصيل الأزمة القائمة حالياً مع نادي الزمالك بسبب مستحقات نجم الجونة وهداف الدوري المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال الشحات فى تصريحات لليوم السابع، "لدينا مستحقات متأخرة عن الفترة التى قضاها اللاعب الموسم الماضي، وطالبنا الزمالك بها، وأخطرناه رسميًا بالسداد يوم 14 نوفمبر الجارى، وفى حال عدم السداد سنصعد الشكوى للفيفا بعد مرور 15 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى".

وكشف تقارير صحفية اليوم عن توجه اللاعب لاتحاد الكرة لتقديم شكوى رسمية، لكن الخليج 365 تواصل مع الاتحاد ونفى مسئولوه وصول أى شكوى رسمية من اللاعب.

ويحق للاعب الحصول على مستحقات مالية تقترب من مليون و400 ألف جنيه مستحقات مالية متأخرة منذ أن كان لاعبا في صفوف الفريق الأبيض ورحل دون أن يحصل عليها، وتلقي أكثر من وعد من الإدارة السابقة بالحصول عليها ما جعله يقرر القيام بهذه الخطوة للحصول علي مستحقاته من الإدارة الجديدة للنادي.

ويتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري المصري مع الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف وسبق وان لعب بلحاج للزمالك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادم من أسوان، ولكن لم يفعل الزمالك بند شراء اللاعب ليرحل اللاعب ويعود إلى فريقه السابق أسوان.