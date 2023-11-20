شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وسبورتنج والشمس فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

شهدت هذه الجولة فوز كل من، الأهلى على الواى بنتيجة 3/0، وسبورتنج على المقاولون 3/0، والشمس على أصحاب الجياد 3/1 .

كما شهدت فوز كل من، دلفى على الجياد 3/1 و الإتحاد على الواى 3 /0 ووادى دجلة على الصيد 3 /2 و الأهلى على الشمس 3 /1 و 6 أكتوب بر على هليوبوليس 3 /2 و سبورتنج على الطيران 3/0 و الزهور على المقاولون 3 /2 و الزمالك على سموحة 3 /0 .

فيما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها الجمعة القادم لقاءات بين كل من الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد والاتحاد السكندرى مع الأهلى والواى وأصحاب الجياد بالمجموعة الأولى ، و سموحة مع الزهور و 6 أكتوبر مع المقاولون و سبورتنج مع الزمالك و الطيران مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية .