شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المنيلاوي يحقق المركز الأول للوزن الثقيل فى البطولة العربية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عماد المنيلاوي على المركز الأول للوزن الثقيل فى البطولة العربية لكمال الأجسام فى نسختها الثالثة والعشرين للرجال، والتاسعة عشرة للشباب، والثالثة للكلاسيك والفيزيك، التي أقيمت فى الإسكندرية، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.



البطولة العربية لكمال الأجسام

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 14 دولة عربية، بما يزيد عن 800 لاعب يمثلون 13 دولة عربية بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل على مر تاريخ البطولة العربية، بالإضافة إلى حضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.

وخصص محافظ الإسكندرية أتوبيسات مكيفة لتنقلات الضيوف العرب وإقامة جولات سياحية لهم وتأمين كافة فعاليات البطولة وتحركات الضيوف العرب ، كما تم تقديم هدايا للضيوف من قِبل هيئة تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للدكتور “رفائيل سانتونجا” رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB.