شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يغيب عن مواجهة بيراميدز ومازيمبى الكونغولى بسبب مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الجنوب أفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الغياب عن صفوف فريقه فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل فخرى لاكاى مهاجم بيراميدز، التأهيل من الإصابة التى تعرض لها بمزق فى العضلة الخلفية، وأدت لغيابه عن صفوف فريقه منذ مواجهة سيراميكا فى في إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووضع الدكتور مصطفى المنيرى طبيب بيراميدز برنامج مكثف لتأهيل فخرى لاكاى وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى السادسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

في سياق آخر، انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.