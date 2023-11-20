شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق جاهز لتدعيم الأهلى فى موقعة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، واقترابه من اللحاق بمباراة فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة بالدوري.

وحصل أكرم توفيق على راحة سلبية مع باقي زملائه وأدى برنامجًا تأهيليًا لعدة أيام، قبل أن يصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بدءًا من مباراة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل.

وحذر مسئولو النادى الأهلى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى الفريق من استخدام السوشيال ميديا للتعليق على أزمة استبعادهما من صفوف منتخب مصر فى مباراة سيراليون الأخيرة التى فاز بها الفراعنة بهدفين دون رد.

وطالب مسئولو الأهلى الثنائى المستبعد بالتزام الصمت وعدم التعليق مطلقاً على الأزمة خوفاً من تفاقهما بما يؤثر على تركيزهما قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير أن الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات لاعبى الأهلى رفضا الحصول على راحة عقب استبعادهما من صفوف منتخب مصر فى مباراة سيراليون، وانتظما فى تدريبات المارد الأحمر أمس الأحد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إمام عاشور وحسين الشحات رفضا الحصول على راحة إضافية عقب الاستبعاد من منتخب مصر، وانتظم اللاعبان أمس فى تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى".

وأضاف شوبير، "أكرم توفيق ظهر فى تدريبات الأهلى وأصبح جاهزا لمباراة بطل غانا، وموديست رجع من فرنسا وظهر فى التدريبات، وكريستو واضح أنه مصمم يرجع للتشكيل الأساسى وظهر بشكل مميز فى أول مران".