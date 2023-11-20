الامارات | ريال مدريد يعوض فينيسيوس بنجم من الدوري الألماني!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت الإصابات فريق ريال مدريد في مختلف المراكز قد تفقده اتزانه ما لم يعالج المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأزمة بحلول فنية عميقة ترمّم الصدع الكبير في أساس الفريق.

ودخل ريال مدريد مرحلة الشك بإصابة ستة من لاعبيه المميزين هم: الإنجليزي بيلينغهام، الإسباني سيبايوس، البرازيلي ميليتاو، الفرنسي تشواميني، الإسباني كيبا، التركي غولير، البلجيكي تيبو كورتوا، والفرنسي إدواردو كامافينغا، وأخيراً الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولعل الإصابة التي تعرض لها فينيسيوس أصابت الريال في مقتل ودفعته للتحرك بقوة لتعويضه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال ضم جناح طائر سريع جديد خصوصاً ان النجم البرازيلي من المحتمل أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة تمتد لشهرين ونصف لإصابته بتمزق فى العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد فى ساقه اليسرى.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "هجوم ريال مدريد الآن لا يضم سوى خوسيلو ورودريغو ما يعني أن الفريق بحاجة لصفقات جديدة"، في وقت كان أنشيلوتي رافضاً فكرة التعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء لكنه سيكون مضطراً لذلك لتعويض فينيسيوس.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيتسوق في الدوري الألماني وتحديداً من نادي لايبزيغ لضم تيمو فيرنر على سبيل الإعارة خصوصاً أن لاعب تشيلسي السابق يتمتع بإمكانات عالية من حيث السرعة والتهديف ويؤدي بشكل كبير الدور الذي يقدمه فينيسيوس.

يذكر ان ريال مدريد سيخوض بدون فينيسيوس محطات مهمة في الدوري الإسباني ودور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسيخوض أيضاً بطولة السوبر الإسباني في السعودية وهو ما يدفع إدارة النادي الملكي للتعاقد مع بديل فينيسيوس.