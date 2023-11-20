الامارات | الحمرية يتعاقد مع المدرب محمد جلبوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الحمرية عن التعاقد مع المدرب المواطن محمد جلبوت، لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى خلفا للمدرب المواطن محمد إسماعيل.

تم التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد الشامسي، الذي وصف التعاقد مع المدرب جلبوت بالخطوة الجيدة، بما يتمتع به من خبرة تدريبية مميزة.

وسبق للمدرب محمد جلبوت العمل مدربا في أندية العربي ودبا الحصن والإمارات.