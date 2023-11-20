الامارات | مصدر في "الاتحاد الأفريقي": مطالبة مصر بوجود "var" بتصفيات المونديال "مستحيل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موقف اللجنة من مطالبة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، بضرورة وجود تقنية الفيديو "var"، في مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المصدر قوله ردًا على فيتوريا: "مستحيل استخدام تقنية الفيديو في باقي مباريات تصفيات كأس العالم، الأمر يتطلب أمور غير متوفرة في العديد من الدول المشاركة".

وأضاف المصدر: "من الصعب أن يتم تغيير الملاعب التي تم اعتمادها بشكل رسمي، وبالنظر لتصفيات آسيا رغم الإمكانيات الكبيرة في بعض دول الخليج واستراليا واليابان وكوريا إلا أنه لا يتم استخدام الفار أيضًا بسبب عدم توافر إمكانياته في بعض الدول".

وأتم المصدر حديثه قائلًا: "الأمر نراه صعبا على بعض الدول، ومن ثمّ على الجميع التقبل لأن الاخطاء ستكون على جميع المنتخبات المشاركة".

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة بالفوز في مباراتي جيبوتي بستة أهداف نظيفة وعلى حساب سيراليون بهدفين دون رد.