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رضا سليم يخضع لبرنامج تأهيلي بمران الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة -  أجرى المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش‎.

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 أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة ‏نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب ‏تعرضه لكسر في الترقوة‎.‎ 

 واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الأفريقي.‏ 

 ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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