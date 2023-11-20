رضا سليم يخضع لبرنامج تأهيلي بمران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش.
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أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن رضا سليم سوف يجري أشعة نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها عقب تعرضه لكسر في الترقوة.
واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.